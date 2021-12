Bastoni oggi in gruppo, contro la Roma ci sarà. De Vrij si allena a parte – CdS

Bastoni, assente per Inter-Spezia a causa di una gastroenterite, come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport oggi tornerà ad allenarsi con il gruppo ad Appiano Gentile e domani sarà a disposizione del mister per la sfida contro la Roma. De Vrij, invece, continuerà ad allenarsi a parte.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti