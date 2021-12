Eriksen, nelle prossime settimane deciderà il suo futuro. Inter tranquilla – CdS

La notizia più bella è quella di Christian Eriksen che torna ad allenarsi in patria (vedi articolo). Il resto passa il secondo piano. A breve lui e l’Inter affronteranno il discorso legato al suo futuro e al contratto che lo lega proprio con i nerazzurri.

LA SITUAZIONE – Eriksen è tornato ad allenarsi e a breve scioglierà ogni dubbio riguardo il suo futuro. È scontato, però, che nelle condizioni attuali non riceverà l’OK per tornare a giocare con la maglia dell’Inter. A quel punto, in comune accordo con la società – che ad oggi non gli ha mai messo pressione -, il calciatore risolverà il suo contratto con i nerazzurri, con una minusvalenza a bilancio e un risparmi sull’ingaggio. Le parti affronteranno il tema delle prossime settimane.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti