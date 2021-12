Eriksen, arriva una bellissima notizia! Il danese è tornato ad allenarsi

Eriksen è tornato ad allenarsi con la squadra danese dell’Odense. Si tratta del primo ritorno in attività agonistica per il centrocampista dell’Inter dopo l’accaduto del 12 giugno

RITORNO − Christian Eriksen ritorna ad allenarsi con la squadra danese dell’Odense. Una bellissima notizia non solo per l’Inter ma anche per tutto il mondo del calcio dopo la terribile esperienza vissuta lo scorso 12 giugno durante Danimarca-Finlandia. Si tratta del primo ritorno all’attività agonista per il fuoriclasse danese. C’è dunque maggior ottimismo su un suo possibile rientro in campo. Difficile però rivederlo ancora con la maglia dell’Inter.