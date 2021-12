Lautaro Martinez: «Messi mi voleva. Lukaku? Adesso ci siamo noi all’Inter»

Lautaro Martinez ha parlato anche ai microfoni di Sport Mediaset rispondendo alle domande su Messi e Lukaku. Il Toro però ha giurato amore incontrastato all’Inter

ALL’INTER − Lautaro Martinez ha parlato dei rapporti con Messi e Lukaku: «Con Leo Messi abbiamo parlato tanto in nazionale e lui mi diceva sempre come andava la situazione all’Inter ma io ero tranquillo perché con la società stavamo parlando per trovare un accordo sul rinnovo. Così si è fatto, sono molto contento di essere rimasto, così come la mia famiglia. Sono scelte personali, Romelu Lukaku era contento qua ma ha scelto di andare perché si sentiva questo. Ma adesso ci siamo noi che continuiamo a lavorare per l’Inter».