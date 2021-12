Eriksen, DS Odense: «Felici che ci abbia chiesto di allenarsi con noi»

Eriksen è ritornato ad allenarsi con l’Odense (vedi articolo). Il direttore sportivo della squadra danese, Michael Hemmingsen, si è mostrato molto entusiasta della decisione del centrocampista dell’Inter

FELICI − Michael Hemmingsen ha parlato della richiesta di Eriksen: «Siamo davvero felici che Christian Eriksen si mantenga in forma in questo momento sui nostri campi. Siamo rimasti in contatto con Christian da quando è passato da OB. Quindi siamo felici che ci abbia chiesto se poteva rimettersi atleticamente ad Ådalen».

Fonte: bt.dk