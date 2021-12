FOTO − Inter-Spezia, Sanchez: «Non vincevamo da 10 anni. Non si molla»

L’Inter ieri ha battuto lo Spezia per 2-0 grazie ai gol di Gagliardini e Lautaro Martinez. In campo nella ripresa anche Alexis Sanchez che ha voluto esprimere tutta la sua determinazione su Instagram

NON MOLLARE − L’Inter ha vinto contro lo Spezia la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Decisive le reti di Gagliardini e Lautaro Martinez. In campo nel secondo tempo anche Alexis Sanchez che sul suo profilo Instagram ha mostrato tutta la sua determinazione e la sua voglia di trionfare con la maglia nerazzurra. Questo il post e la didascalia: «10 anni che non vincevamo un scudetto, anche adesso siamo per la strada giusta. Adesso non si molla per i tifosi e anche per i bambini che sono appassionati per questa Inter».