Barella, ricordi Udinese-Inter di un anno fa? Ora la ciliegina è il gol!

Nicolò Barella continua a dimostrare maturità: ora serve però tornare al gol. Udinese-Inter potrebbe essere la sfida giusta perché… lo dice il passato.

CRESCITA – Maturità, dedizione, serietà: queste alcune delle caratteristiche che spiccano ammirando Nicolò Barella in campo con la maglia dell’Inter. Qualità che fino a poco tempo fa venivano recriminate al centrocampista di origine sarda, considerato troppo impulsivo e superficiale sotto alcuni aspetti. La crescita, anche caratteriale, del calciatore si rispecchia sul terreno di gioco, dove dimostra ogni giorno di più di essere uno dei perni fondamentali del gruppo di Simone Inzaghi. Il lavoro a centrocampo, insieme agli altri suoi compagni nerazzurri fidati, è essenziale per far funzionare la macchina perfetta ideata dal mister. Nell’ultima sfida di campionato, contro l’Empoli, è risultato evidente per tutti, più del solito. Per completare l’opera e rendere perfetto il momento a Nicolò Barella manca solo una cosa: tornare al gol. Gol che manca dal 23 dicembre 2023, quando i nerazzurri giocarono in casa contro il Lecce, vincendo 2-0.

SUGGESTIONE – Udinese-Inter di lunedì prossimo non può non far scattare una suggestione nella testa di molti tifosi nerazzurri. Proprio in occasione di quella sfida, giocata in trasferta, la scorsa stagione Barella aveva trovato il gol. L’apporto del centrocampista, però, in quel caso fu vano, visto che la squadra di Inzaghi perse 3-1. La speranza, guardando a Udinese-Inter del prossimo lunedì, è che Barella ritrovi l’ispirazione per aggiungere una nuova marcatura, che finora è troppo scarna rispetto ai suoi standard: solo due sono le reti messe a segno. La firma recente, lasciata in Nazionale nell’amichevole giocata negli Stati Uniti, lascia ben sperare, come anche la vittima bianconera già colpita in trasferta nella scorsa stagione. Sarà Udinese-Inter la sfida giusta per tornare al gol?