Milan, vittoria facile su un Lecce disarmato: in dieci per 45′!

Il Milan esce da San Siro vincitore contro un Lecce in difficoltà. I salentini restano in dieci per tutto il secondo tempo dopo un rosso diretto a Krstovic.

IN DIECI – Milan-Lecce, per la trentunesima giornata di Serie A, termina 3-0. La squadra di Stefano Pioli si riporta a -11 punti dall’Inter, che attende di giocare il suo turno di campionato lunedì sera. I rossoneri indirizzano subito il match, grazie al gol di Pulisic che già al sesto minuto apre le marcature: l’attaccante sfrutta l’assist di Chukwueze e batte Falcone col sinistro. Al 20′ il Lecce subisce un nuovo affondo, questa volta da parte di Giroud che infila in rete di testa il 2-0. Come se non bastasse per i salentini il primo tempo si conclude anche peggio: al 45′ l’arbitro estrae il cartellino rosso ai danni di Krstovic. Duello aereo fra il centravanti del Lecce e Chukwueze considerato pericoloso e la gamba alta gli costa l’espulsione (dubbia ed eccessiva considerato l’intervento involontario e privo di dolo). Per i giallorossi il secondo tempo, trascorso in dieci, diventa ancora più complicato e al 58′ arriva il gol che spegne ogni speranza. Questa volta è Rafael Leo a battere Falcone e a mettere a segno il 3-0 finale.