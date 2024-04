Palmeri: «Lautaro Martinez il più forte del campionato. Inter, anche un talento generazionale»

Secondo Tancredi Palmeri, oltre a Lautaro Martinez che è il giocatore più forte della Serie A, ci sono tre talenti generazionali nel nostro campionato. Tra cui un altro dell’Inter, come sottolinea nel suo editoriale per SportItalia.it

TALENTI GENERAZIONALI – Sono tre i talenti generazionali che, secondo Tancredi Palmeri, militano nel nostro campionato. Tra cui anche uno dell’Inter: “Ci sono tre talenti che attraversano prorompenti la Serie A: Kvaratskhelia, Zirkzee e Thuram. Se Lautaro Martinez è il giocatore più forte a militare nel nostro campionato, quei tre sono talenti generazionali, capaci da soli di migliorare il gioco di tutti quelli intorno a loro”. Parole importanti, anche e soprattutto proprio sull’argentino, considerato – a ragione – non solo il miglior attaccante, ma addirittura il miglior giocatore del campionato.

Lautaro Martinez e Thuram, talenti al servizio dell’Inter e non solo

OTTICA NAZIONALE – Secondo Tancredi Palmeri, inoltre, sottolinea ulteriormente la crescita di Marcus Thuram non soltanto a livello di Inter, ma anche a livello di nazionale: “Thuram ha trovato l’ambiente ideale per far sbocciare appieno quelle caratteristiche che portavano Deschamps a scegliere lui per provare a rimontare in maniera disperata l’Argentina nella finale mondiale“. Partita nella quale, fra le altre cose, era presente proprio lo stesso Lautaro Martinez. Laureatosi poi campione del Mondo dopo la lotteria dei calci di rigore.

ATTACCO TALENTUOSO – Insomma, considerando anche le parole del giornalista nel suo editoriale per SportItalia.it, arrivano ulteriori conferme sulla potenza dell’attacco dell’Inter in questa stagione. Non per nulla il migliore del nostro campionato (per distacco) e in grado di mettere la firma in diverse delle trenta partite giocate fin qui dai nerazzurri, nelle quali è arrivato sempre il gol. Lautaro Martinez e Matcus Thuram stanno però ora attraversando un piccolo periodo di siccità dal gol. E a partire da Udinese-Inter dovranno tornare a mostrare a tutti il perché di queste parole.