Barella tuttofare, in Inter-Empoli manca soltanto una cosa

Una prestazione da vero protagonista per Nicolò Barella in Inter-Empoli, con tante occasioni da gol create e una partita da vero e proprio tuttofare. A mancargli è soltanto il gol.

TUTTOFARE – Dopo l’esperienza positiva in nazionale, Nicolò Barella continua a mostrare la sua grande condizione anche in maglia nerazzurra. Una prestazione, la sua, da vero tuttofare in Inter-Empoli. Tanta corsa, tanta lotta, tanti duelli vinti. Ma anche tante occasioni create, come mostrano i dati forniti dalla Lega Serie A. Proprio lui è infatti uno dei grandi protagonisti della partita. La crescita è anche di leadership, tanto da concludere la gara con la fascia da capitano al braccio dopo l’uscita dal campo di Lautaro Martinez. L’unico “peccato” per la prestazione di Barella è la mancanza del gol, che avrebbe anche meritato. Specialmente a metà secondo tempo, perfettamente imbeccato da Federico Dimarco, quando per mancanza di precisione non riesce a infilare il possibile 2-0. Un piccolo neo in una prestazione da vero top del ruolo.