Balzarini: «Tre recuperi per Allegri contro l’Inter, per Vlahovic resta un dubbio»

Massimiliano Allegri potrà contare sul ritorno di tre giocatori contro l’Inter anche se uno è ancora in dubbio. Gianni Balzarini dagli studi di Sportmediaset parla in particolare di Dusan Vlahovic.

TRE RECUPERI – Juventus con tre recuperi in vista della sfida con l’Inter, ne parla Gianni Balzarini dagli studi dell’emittente televisivo: «Allegri vuole assolutamente vincere questa partita. In difesa torna Gleison Bremer che fin qui ha segnato un gol e ci sarà in difesa contro i nerazzurri. Torna anche Angel Di Maria ma sarà una carta da giocare al massimo a partita in corso, mentre per Dusan Vlahovic non c’è una diagnosi precisa su di lui, uscito per infortunio contro il Benfica il 25 ottobre in un mese infernale per la Juventus. Si teme di un riacutizzarsi della pubalgia ma arrivano buone notizie sul fatto che lui possa rientrare. Se così dovesse essere, giocherà da titolare».