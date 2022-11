Nicola: «Nuove chance in arrivo per Pirola? Per me sta crescendo!»

Davide Nicola in conferenza stampa alla vigilia dello scontro diretto con la Cremonese ha parlato anche del possibile impiego di Lorenzo Pirola.

IN CRESCITA – Davide Nicola ha fatto il punto sulla difesa in vista dello scontro diretto con la Cremonese, queste le sue parole in conferenza stampa riguardo il giovane difensore di proprietà dell’Inter: «Potrebbe partire Lorenzo Pirola titolare, per me sta crescendo moltissimo. Lovato? In due settimane ha raggiunto dati in linea con la media generale della squadra, sceglierò in base all’avversario».