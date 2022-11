Brozovic verso il recupero! Buone notizie per l’Inter in vista della Juventus – Sky

Novità in casa Inter sul recupero di Brozovic in vista del match contro la Juventus. Tutti gli aggiornamenti, riportati dall’inviato di Sky Sport 24, sull’allenamento odierno del centrocampista croato.

RECUPERO – Mattinata di allenamento per l’Inter, in vista della partita di domenica contro la Juventus. Secondo quanto riportato dall’inviato di Sky Sport 24 ci sarebbero buone notizie per i nerazzurri in merito al recupero di Marcelo Brozovic. Dopo aver lavorato parzialmente insieme ai compagni nella giornata di ieri, il centrocampista croato oggi si è unito definitivamente alla squadra. A detta di Matteo Barzaghi, Brozovic sarebbe pronto per tornare in campo con l’Inter. Ora spetta a Simone Inzaghi decidere se impiegarlo già a partire dal prossimo match di Serie A contro i bianconeri. Nel dubbio, al suo posto per svolgere il ruolo di regista a centrocampo ci sarebbe Hakan Calhanoglu (vedi focus). Infatti, fino a questo momento, la valida alternativa individuata dall’Inter non ha fatto rimpiangere l’assenza del croato.

Fonte: Sky Sport 24