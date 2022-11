Calhanoglu si esalta nei big match. Contro la Juventus serve grande prova

Hakan Calhanoglu è uno degli intoccabili del centrocampo dell’Inter di Inzaghi. Il turco è diventato fondamentale nel ruolo di regia e sembra esaltarsi nei big match: contro la Juventus servirà un’altra grande prova

CRESCITA – Hakan Calhanoglu è diventato un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico di Inzaghi. Dopo l’infortunio di Marcelo Brozovic, l’importanza del turco nell’11 di Inzaghi è diventata via via sempre più grande, complice il suo grande lavoro in regia e la crescita delle sue prestazioni. In Juventus-Inter toccherà ancora al turco guidare il centrocampo nerazzurro sfida in cui servirà un’altra grande prova. Ma per il numero 20 non sarà una novità: l’ex Milan, dal suo arrivo all’Inter, sembra esaltarsi nelle sfide di cartello.

FATTORE – Calhanoglu, nella scorsa stagione, ha inciso in più di un big match affrontato dall’Inter. Oltre ad aver segnato un rigore pesantissimo contro il Milan è stato il match-winner della sfida dell’Allianz Stadium fra la Juventus e l’Inter: la sua rete su calcio di rigore contribuì a far uscire dalla crisi l’Inter di Inzaghi, che, di fatto, riuscì a giocarsi lo scudetto sino all’ultima giornata dello scorso campionato grazie soprattutto alla vittoria arrivata contro i bianconeri.