Augello: «Sognavo questo gol. Inter una delle favorite per lo Scudetto»

L’Inter non ha fatto tre su tre e contro la Sampdoria è arrivato solo un pareggio. Autore del gol del 2-2 finale è stato Tommaso Augello che ha trovato una bellissima rete al volo di sinistro. Ecco le sue parole rilasciate nella video intervista pubblicata dalla Sampdoria.

SOGNO – Il terzino della Samp ha trovato un bellissimo gol con il suo sinistro che è valso il secondo punto della Sampdoria in stagione. La dedica è speciale ed ecco anche la sua analisi del match. «Sicuramente l’Inter è una delle favorite per il campionato, siamo contenti di questa prestazione perché abbiamo messo coraggio nel provare a vincerla. Abbiamo sempre giocato uguale, anche dopo i loro due vantaggio. Forse sul 2-2 abbiamo rischiato un po’ troppo, dobbiamo stare più attenti. Sono molto contento per il gol, lo sognavo contro l’Inter e lo dedico a mio padre che da lassù mi guarda e mi aiuta sempre. Più passano le partite più capiamo ciò che ci chiede il mister, non riusciamo ancora ad applicarla al meglio ma lo faremo. Il calendario, in queste prime partite, non ci aiuta perché anche le prossime sono partite toste. Noi facciamo il nostro poi se arrivano punti è meglio, ma già fare due punti contro queste squadre penso sia un buon risultato».