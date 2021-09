Inter Women, poker e primo posto confermato in Serie A Femminile: Empoli KO!

Inter Women fa tre su tre in Serie A Femminile! Inizio super per le ragazze di coach Guarino, che battono anche l’Empoli Ladies. L’1-4 regala altri tre punti in classifica, anche se non si può parlare di fuga per ora

INTER PRIMA – Dopo lo 0-3 del primo tempo (vedi articolo), l’Inter Women di Rita Guarino chiude la pratica Empoli Ladies con il poker. Già al 47′ arriva la rete di Tatiana Bonetti, che diventa la quarta calciatrice nerazzurra a entrare sul tabellino. Per la squadra di casa arriva il gol della bandiera firmata Bianca Giulia Bardin, che al 62′ fissa il risultato finale sull’1-4. Per l’Inter si tratta della terza vittoria consecutiva su tre in Serie A Femminile: è sempre prima, con 9 punti, insieme alle altre quattro a punteggio pieno (vedi articolo).