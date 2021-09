Il Milan gioca bene e vince. Lazio piegata 2-0 da Leao e Ibrahimovic

La corsa del Milan non si ferma. Dopo le due vittorie arrivate nelle prime due giornate i rossoneri piegano anche la Lazio nel big match di San Siro vincendo 2-0 dominando anche la partita per tutti i 90 minuti. Per il Milan una bella vittoria che dà morale, per la Lazio un banco di prova fallito.

TORNA IBRA – Non solo la bella vittoria, il Milan ottiene anche un’altra buona notizia, il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri indirizzano già la partita nel primo tempo con Rafael Leao che sblocca la partita proprio al 45esimo su assist di Rebic. Rimpianti per il Milan che spreca addirittura il 2-0 prima dell’intervallo con Kessie che sbaglia dal dischetto spendendo alto il pallone. La ripresa è ancora un dominio dei padroni di casa che riabbracciano anche Ibrahimovic che entra e ci mette 7 minuti a tornare al gol dopo una bellissima azione ancora di Rebic. Il Milan continua a volare e fa tre su tre in questo avvio con una bella dose di autostima in vista del Liverpool in Champions League mercoledì. La Lazio si ferma al primo vero banco di prova e ora Sarri dovrà riorganizzare le idee in viste dell’Europa League giovedì.