Audero: “Sampdoria, dobbiamo migliorare su un aspetto. Non molliamo!”

Audero, portiere della Sampdoria, dopo la sfida persa per 1-0 in casa della Roma, ha parlato degli aspetti da migliorare in vista delle prossime partite. Mercoledì lui e la sua squadra sfideranno l’Inter di Antonio Conte.

COSA MIGLIORARE – Audero dopo Roma-Sampdoria terminata 1-0 attraverso i canali ufficiali del club ha parlato in merito agli aspetti da migliorare in vista delle prossime partite. Proprio mercoledì la sua squadra sfiderà l’Inter di Antonio Conte in programma alle 15, valida per la sedicesima giornata di Serie A: «Dobbiamo lavorare e migliorare in fase di possesso. In fase difensiva ci chiudiamo bene, ma poi non riusciamo ad essere cattivi nelle finalizzazione, ci manca questa lucidità per fare il salto di qualità. Alla lunga questo farà la differenza. Penso sia una questione mentale che passa dagli allenamenti e dalle prestazioni. Dobbiamo però guardare al bicchiere mezzo pieno: prendiamo di buono il non avere mai mollato».