Furia Conte con Vidal: le urla del tecnico durante il rigore in Inter-Crotone

Conte – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Antonio Conte non ha gradito la prestazione di Arturo Vidal in Inter-Crotone. E lo dimostrano le urla rivolte dal tecnico al giocatore, durante il rigore del 2-2. Ecco le sue parole, in un video di “Pressing”.

DELUSIONE – Antonio Conte è deluso dalla prestazione di Arturo Vidal in Inter-Crotone. Soprattutto per l’intervento irruento con cui il cileno causa il rigore che porta al 2-2 degli ospiti. A fine partita il tecnico ha catechizzato il suo fedelissimo. Ma già durante la partita si era espresso in modo esplicito con il suo giocatore. In un video andato in onda su “Pressing”, si possono udire distintamente le urla rivolte da Conte a Vidal, mentre il Crotone si apprestava a battere il rigore. Il tecnico si rivolge prima all’arbitro Gianluca Aureliano: «Arbitro, poi hai visto anche tu il contrasto. È normale, cazzo». Poi redarguisce il numero 22 nerazzurro: «Arturo, gioca e non rompere il cazzo! Gioca e non rompere il cazzo!».