Atalanta-Inter senza rotazioni per Inzaghi: un solo cambio, poi dubbio Sanchez – CdS

Atalanta-Inter si piazza esattamente tra la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. Anche per questo motivo Inzaghi a Bergamo potrà rinunciare al turnover. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, è previsto una sola modifica di formazione. Al più due

FORMAZIONE MIGLIORE – Allenamento più leggero per chi è rimasto in campo 120′ in Supercoppa Italiana contro la Juventus. L’idea di Simone Inzaghi contro l’Atalanta in Serie A consiste nel limitare le rotazioni, posticipando il turnover in Coppa Italia contro l’Empoli. Probabile l’avvicendamento a destra tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian, che potrà tornare titolare dopo oltre un mese mezzo. Il dubbio di Inzaghi riguarda l’attacco, dove Alexis Sanchez rischia un’altra panchina nonostante sia in gran forma. La fisicità dell’Atalanta, secondo quanto riportato dal giornalista Pietro Guadagno sulle colonne del Corriere dello Sport odierno, fa optare per un profilo come Edin Dzeko in coppia con Lautaro Martinez. Il dubbio Sanchez caratterizzerà la vigilia di Atalanta-Inter, magari anche nel corso della conferenza stampa di Inzaghi (vedi informazioni).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno