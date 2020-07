Atalanta-Inter, qui Zingonia: out Palomino. Pasalic in vantaggio...

Atalanta-Inter, qui Zingonia: out Palomino. Pasalic in vantaggio su Malinovskyi

Verso Atalanta-Inter, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini prepara la sfida di sabato sera ma dovrà fare a meno di Palomino in difesa. Sulla trequarti Pasalic in vantaggio su Malinovskyi per sostituire ancora una volta Josip Ilicic.

LE ULTIME – Atalanta-Inter, Gian Piero Gasperini prepara la sfida di sabato sera, oggi l’ultima sessione a Zingonia, prima della consueta rifinitura in programma sabato mattina. Il tecnico dovrà fare a meno di José Palomino, out per un’elongazione all’adduttore sinistro. Fuori anche Josip Ilicic, mentre il resto del gruppo già ieri si è allenato regolarmente a Zingonia. Sulla trequarti al momento Pasalic sembrerebbe essere in vantaggio su Malinovskyi per far coppia con Gomez dietro l’unica punta Duvan Zapata. In difesa invece pronto Djimsiti per sostituire l’argentino.