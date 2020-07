Alaba-Inter, pronti anche Chelsea e Manchester City. Asta in arrivo?

Non solo Inter, Real Madrid, Barcellona e PSG ma anche Chelsea e Manchester City pronti a dare battaglia per David Alaba del Bayern Monaco

CONCORRENZA – Lo riporta il Telegraph, spiegandone il motivo. Il Chelsea e il Manchester City sarebbero tra i moltissimi top club che stanno seguendo la situazione relativa al possibile rinnovo di David Alaba con il Bayern Monaco. Infatti il terzino sinistro ha un solo anno di contratto con il club bavarese. I due club inglesi non sarebbero i soli sulle tracce del giocatore austriaco. Ci sarebbero anche Real Madrid, Barcellona, PSG e Inter. Tuttavia non sarebbe detto che la società tedesca sia disposta a cedere il 28enne, pur rischiando di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione. Difatti il Bayern preferirebbe cedere Thiago Alcantara piuttosto che il classe 1992.