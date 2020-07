Lautaro Martinez-Barcellona, standby per crisi Coronavirus: la situazione

Condividi questo articolo

L’affare Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, si sarebbe sempre più in salita per il Barcellona a causa della crisi dovuta al Coronavirus

STANDBY – Secondo quanto riportato da La Vanguardia, la crisi economica dovuta al Coronavirus avrebbe ridotto i ricavi del Barcellona di 300 milioni di euro. Si sarebbe dunque passati dall’1,1 miliardi agli 800 milioni. Così il presidente del club blaugrana Josep Maria Bartomeu avrebbe ordinato di congelare l’affare Lautaro Martinez che stava procedendo con l’Inter, seppur in maniera lenta. L’operazione potrebbe andare in porto solo nel momento in cui avverrà la cessione di uno o più giocatori per riuscire così a raggiungere la liquidità necessaria.