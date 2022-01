Atalanta-Inter, da Gasperini assoluto riserbo su formazione e positivi

Atalanta-Inter si giocherà domani alle 20.45. Per il big match di Serie A Gasperini fa assoluta pretattica e non svela in anticipo le sue scelte di formazione: non ha parlato in conferenza stampa, non ci sono i convocati e non si sanno i positivi.

CHI GIOCA? – Per Atalanta-Inter c’è grande incertezza su quali saranno i disponibili di Gian Piero Gasperini. In settimana c’è stato (almeno) un positivo nei bergamaschi, ma la società non dà i nomi. Mercoledì in Coppa Italia erano indisponibili Josip Ilicic, Ruslan Malinovskyi e Rafael Toloi tutti per squalifica, poi mancava Berat Djimsiti ma il tecnico ha detto che era negativo e ha saltato il match col Venezia per tonsillite. Non si sa quindi chi possa essere il contagiato. Contro l’Udinese domenica scorsa erano fuori Roberto Piccoli (peraltro destinato a prestito), Marco Sportiello e Davide Zappacosta. Nelle ultime ore è circolato anche il nome di Joakim Maehle come indisponibile.

IL REBUS – Capire quale sarà la formazione che l’Atalanta opporrà all’Inter è piuttosto complicato. Gasperini non ha tenuto la consueta conferenza di vigilia, il club non ha diramato l’elenco dei convocati. Robin Gosens e Duvan Zapata sono ancora fuori per infortunio: questo dà spazio a Giuseppe Pezzella a sinistra (con Hans Hateboer a destra) e Luis Fernando Muriel centravanti (già tre gol nel 2022, tanti quanti tutta la prima parte di stagione). Col colombiano favoriti Mario Pasalic e uno fra Malinovskyi e Matteo Pessina. A centrocampo rientra dalla squalifica Remo Freuler e apre il ballottaggio con Marten de Roon e Teun Koopmeiners. Senza Djimsiti possono giocare tutti e tre, con de Roon in difesa. Dietro dovrebbero esserci Merih Demiral e José Luis Palomino con Juan Musso in porta. Questa la probabile formazione di Gasperini per Atalanta-Inter: Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Pezzella; Malinovskyi, Pasalic; Muriel.