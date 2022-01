Ferrara: «L’Inter riesce a gestire la pressione. Con l’Atalanta sarà spettacolo»

Ferrara prevede una partita spettacolare oggi fra Atalanta e Inter. L’ex difensore, ora allenatore, nel post partita di Juventus-Udinese su DAZN ha parlato del big match delle ore 20.45 al Gewiss Stadium.

PARTITA CHIAVE – Ciro Ferrara indica l’Inter come una squadra matura: «Crescita costante per la squadra di Simone Inzaghi? Assolutamente. Riescono anche a gestire questo tipo di pressione, che inevitabilmente ricade su chi insegue. È la partita clou di questa giornata, perché si affrontano due squadre che stanno in condizione. Dovrebbero offrirci un grandissimo spettacolo per la qualità che hanno in campo, non solo per la corsa come abbiamo visto con l’Atalanta».