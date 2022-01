Dybala-Inter, accostamento con Marotta spontaneo. Ma non ufficiale – Sky

Si parla tanto di Dybala all’Inter in questi giorni, ma Sky Sport riduce le possibilità che l’argentino vada in nerazzurro. Di Marzio, in collegamento con Sky Calcio Show – L’Originale, commenta le voci su Marotta interessato a prendere l’argentino in scadenza con la Juventus, che oggi non è apparso contentissimo della situazione (vedi articolo).

QUALE LA VERITÀ? – Gianluca Di Marzio non ha particolari riscontri sul colpo a zero per l’Inter: «È chiaro che l’accostamento tra Giuseppe Marotta, che è sempre stato un estimatore di Paulo Dybala, viene sempre spontaneo. A quanto risulta a me l’Inter non si è mossa dal punto di vista ufficiale, ma a livello regolamentare oggi Dybala potrebbe firmare con un’altra. Credo, poi magari non lo so io, che non ci sia qualche club che si è già mosso. Anche perché si sta aspettando la situazione e la priorità di Dybala, che è quella di rimanere alla Juventus. Poi, se non ci saranno le condizioni, allora vedremo».