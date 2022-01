VIDEO – Salernitana-Lazio 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Lazio, anticipo della ventiduesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



IN SCIOLTEZZA – Salernitana-Lazio 0-3 nell’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Tre gol e tre punti per la Lazio, che non ha difficoltà a passare all’Arechi. Ciro Immobile ci mette sette minuti per colpire, con una conclusione dai sedici metri su sponda di Sergej Milinkovic-Savic. Risultato subito sbloccato e al 10′ la partita è di fatto già chiusa, perché Pedro scappa via sulla destra e crossa basso per Immobile, al quale basta toccare il pallone per la doppietta. Il centravanti, nuovo capocannoniere della Serie A in attesa di Dusan Vlahovic lunedì, sfiora anche la tripletta nel primo tempo con un colpo di testa sulla traversa. Al 40′ invece alza bandiera bianca Pedro, per un infortunio al polpaccio destro. Entra al suo posto Felipe Anderson, che al 66′ manda in porta l’altro subentrato Manuel Lazzari per il facile tris dei biancocelesti. Mai in partita la Salernitana, complici anche diversi positivi al COVID-19 di cui tre riscontrati nella giornata di oggi.

Video con gli highlights di Salernitana-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.