Dybala: «Mercato? Tante cose di cui non voglio parlare. Esultanza a un amico»

Dybala è uno dei nomi della settimana anche in relazione all’Inter, viste le voci di mercato su un possibile inserimento di Marotta a parametro zero (vedi articolo). Dopo la vittoria per 2-0 della Juventus sull’Udinese (vedi articolo) l’attaccante non ha nascosto del tutto il suo malcontento.

LA SPIEGAZIONE – Paulo Dybala parla a Sky Sport al termine di Juventus-Udinese: «L’esultanza? Ho invitato un mio amico e non lo trovavo. Ho guardato un po’ perché c’era tanta gente lì sopra e il mio amico non lo trovavo. Dovete credermi? Non lo so, dipende da voi. Il contratto? Non lo so. Ci sono state tante notizie, sono successe tante cose di cui preferisco non parlare». Qualche istante dopo Dybala, accostato anche all’Inter, aggiunge a DAZN: «Io non ho niente da dimostrare a nessuno. Aspettarmi novità? No, la società ha deciso che si parlerà a febbraio e marzo, quindi devo aspettare. Io sono a disposizione del mister, faccio quello che mi chiede lui».