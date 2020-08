Atalanta, Gasperini vara l’11 anti Inter: Zapata al centro dell’attacco – Sky

L’Atalanta, questa sera, sfida l’Inter al Gewiss Stadium. In palio il secondo posto il classifica ed il record di punti nella storia della Serie A. Gasperini dovrebbe affidarsi all’11 tipo. Le ultime di formazione da “Sky Sport”

COSI’ IN CAMPO – L’Atalanta questa sera, sfida l’Inter al Gewiss Stadium. In palio, il secondo posto in classifica ed il record di punti nella storia del club bergamasco. Gasperini dovrebbe affidarsi all’11 tipo: in porta Gollini, davanti a lui difesa a 3 composta da Djimsiti, Caldara e Toloi. Centrocampo a 4 con De Roon e Freuler in mezzo e Castagne e Gosens sulle fasce. In attacco agirà Zapata con Pasalic e Gomez a supporto. Ancora assente Iosip Ilicic.