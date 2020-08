Inter, Ndombele obiettivo per il centrocampo. Tottenham non...

Inter, Ndombele obiettivo per il centrocampo. Tottenham non convinto – Sky

L’Inter è alla ricerca dei profili giusti per rinforzarsi sul mercato in vista della prossima stagione. Il nome nuovo per il centrocampo dei nerazzurri è quello di Tanguy Ndombele del Tottenham. Le ultime da Marco De Micheli per “Sky Sport”

MERCATO – L’Inter è alla ricerca di un centrocampista. Il nome nuovo è quello di Tanguy Ndombele del Tottenham. Le ultime sulla trattativa da “Sky Sport”: «Ndombele, classe 96 è l’obiettivo dell’Inter per il centrocampo, un giocatore forte e muscolare con dell’esperienza in Champions League. La trattativa potrebbe essere impostata come quella avviata e poi conclusa tra Juventus e Barcellona per lo scambio Pjanic-Arthur. Il giocatore prescelto dal Tottenham è Milan Skriniar, che piace molto a Josè Mourinho. I contatti vanno avanti da diversi giorni, ma al momento i nerazzurri sono concentrati sul campo. Da convincere, inoltre, Levy presidente del club londinese, che non è convinto di lasciare andare via il centrocampista».