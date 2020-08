Atalanta-Inter, torna Gagliardini. Lautaro Martinez dalla panchina? – Sky

Atalanta-Inter è alle porte. La sfida, in programma questa sera alle 20:45, è decisiva per il secondo posto in Serie A. Conte non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione. Gagliardini dovrebbe tornare titolare. Lautaro Martinez potrebbe partire dalla panchina. Le ultime da “Sky Sport”