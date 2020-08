Atalanta-Inter, ballottaggio Skriniar-Godin. Eriksen dalla panchina? – SM

Atalanta-Inter è in programma questa sera alle 20:45. I nerazzurri di Conte vogliono chiudere in bellezza e blindare il secondo posto. In difesa ballottaggio Skriniar-Godin. Eriksen potrebbe partire, ancora una volta, dalla panchina

BALLOTTAGGIO – Atalanta-Inter è la sfida di cartello dell’ultima giornata di Serie A. I nerazzurri guidati da Antonio Conte vogliono blindare il secondo posto in classifica. In difesa pronti De Vrij e Bastoni, con Skriniar leggermente favorito su Godin per il ruolo di terzo di difesa. A centrocampo confermati Brozovic e Barella con Candreva e Young sulle fasce. Sulla trequarti dovrebbe partire titolare Borja Valero, con Eriksen che dovrebbe partire, ancora una volta, dalla panchina. In attacco torna, dal 1′, la coppia Lukaku-Lautaro Martinez.