Atalanta, allenamento in vista dell’Inter. Le ultime su Muriel e Hateboer

Inter-Atalanta si disputerà sabato alle ore 18:00 a San Siro. I bergamaschi di Gasperini preparano la sfida con la squadra di Inzaghi, di seguito il report della seduta odierna.

ALLENAMENTO – Dopo il successo contro il Sassuolo (vedi articolo), l’Atalanta è tornata subito ad allenarsi agli ordini di Gian Piero Gasperini al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. La squadra è stata divisa in due gruppi. Esercizi di scarico per chi è sceso in campo nella partita di ieri, partitella con i ragazzi della Primavera per tutti gli altri. Lavoro differenziato per Luis Muriel, che continua il suo recupero dopo l’infortunio. Solo terapie per Hans Hateboer. Nella giornata di domani, l’Atalanta svolgerà una seduta pomeridiana a porte chiuse in vista del match di sabato contro l’Inter a San Siro.

Fonte: atalanta.it