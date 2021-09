Shakhtar Donetsk, battuta la Dinamo Kiev in Supercoppa! Trionfo De Zerbi

Shakhtar Donetsk-Dinamo Kiev, la Supercoppa d’Ucraina 2021, è andata in scena questa sera allo Stadio Olimpico di Kiev. Vittoria netta per gli uomini di De Zerbi.

TROFEO – Lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi spazza via la Dinamo Kiev e si aggiudica la Supercoppa d’Ucraina 2021. Autentico mattatore del match è l’attaccante Lassina Traoré, che sblocca il risultato al 30′ del primo tempo e porta le squadre negli spogliatoi sull’1-0. Nel secondo tempo, sempre Traoré trova il raddoppio al 54′, prima del tris del brasiliano Alan Patrick al 61′. Il match si chiude sul punteggio di 3-0. Per De Zerbi è il primo titolo sulla panchina dello Shakhtar Donetsk. Ottimo biglietto da visita per sfidare l’Inter di Simone Inzaghi nel prossimo turno di Champions League, in programma martedì 28 settembre alle ore 18:45.