VIDEO – Atalanta-Sassuolo 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Sassuolo, anticipo della quinta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



RILANCIO COMPLETATO – Atalanta-Sassuolo 2-1 nell’anticipo della quinta giornata di Serie A. L’Atalanta torna a far parte della zona alta della classifica. Tre minuti e, su cross di Ruslan Malinovskyi, non ci arriva Duvan Zapata ma dietro di lui c’è Robin Gosens, che in scivolata firma l’immediato vantaggio. Primo centro stagionale del tedesco, l’anno scorso in doppia cifra. Poi sprecano Grégoire Defrel e Matteo Pessina, ben liberati in area di rigore. È splendida l’azione in velocità che porta l’Atalanta a raddoppiare, con una serie di tocchi a servire Davide Zappacosta che piazza il raddoppio. Il Sassuolo però non ci sta e al 44′ accorcia, con un tiro da fuori di Domenico Berardi. Nella ripresa i neroverdi provano in alcune circostanze a pareggiare, ma si fermano a un colpo di testa a lato di Defrel. Per l’Atalanta è la prima vittoria stagionale davanti al proprio pubblico, aveva ottenuto un punto nelle precedenti due uscite casalinghe.

Video con gli highlights di Atalanta-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.