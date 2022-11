Simonetti: «Italia Femminile, bello tornare! Grazie Inter Women perché…»

Simonetti è tra le giocatrici dell’Inter Women convocate dalle rispettive Nazionali (vedi articolo). La centrocampista nerazzurra commenta il suo ritorno in campo con l’Italia Femminile e gli ottimi risultati raggiunti nella scorsa stagione. Di seguito le dichiarazioni di Simonetti pubblicate sul profilo social ufficiale della Nazionale Italiana Femminile di Calcio.

PERIODO FELICE – Flaminia Simonetti, centrocampista dell’Inter Women, è stata convocato nell’Italia Femminile dal Commissario Tecnico Milena Bertolini. Ecco le parole della calciatrice azzurra: «Questo che sto vivendo è un bel periodo. Adesso, dopo l’infortunio, sono anche tornata in campo con la Nazionale italiana. Sono contenta di essere qui perché questo mi dà la possibilità di migliorare, giorno dopo giorno, insieme alle calciatrici più brave di tutta Italia. Il premio ricevuto al Gran Galà del Calcio (vedi articolo)? Sono felice perché significa che l’anno scorso ho fatto un gran lavoro. Devo ringraziare soprattutto la società e le mie compagne dell’Inter Women, che mi hanno dato i giusti mezzi per realizzarlo. Il raduno sta andando bene. Abbiamo fatto dei test atletici per capire a che punto siamo fisicamente. Avremo due partite molto importanti, quindi da domani inizieremo a pensare a quello. Ci aspetta l’amichevole contro l’Austria, una squadra molto forte». Nell’intervista, pubblicata dal profilo Instagram ufficiale della Nazionale Italiana Femminile di Calcio, Simonetti parla del prossimo test contro le austriache, in programma per la giornata di venerdì.