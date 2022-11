Lautaro Martinez fuori in Inter-Bologna? Nel caso non per punizione – CdS

Lautaro Martinez è al centro delle critiche per aver partecipato, lunedì sera, alla festa della compagna in un locale a Milano (vedi articolo). Il Corriere dello Sport esclude che, in caso di panchina stasera per Inter-Bologna, questa sarebbe per motivi disciplinari.

REAZIONE FUORI DAL CAMPO – Lautaro Martinez ieri pomeriggio alla Pinetina ha avuto un confronto con la dirigenza, dopo la festa della compagna Agustina Gandolfo a cui ha partecipato lunedì. Si sono rese necessarie le sue spiegazioni ai vertici dell’Inter, col Corriere dello Sport che comunica come l’argentino abbia capito di aver sbagliato. Come raccontato, la società valuta una multa per il suo comportamento. Questo non porterà a strascichi ulteriori in campo. Se in Inter-Bologna Lautaro Martinez dovesse partire dalla panchina, con Joaquin Correa dal 1′, sarebbe scelta tecnica di Simone Inzaghi e non punitiva. Al momento resta però favorito il numero 10 (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno