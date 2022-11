Lautaro Martinez fa festa, Inter infuriata! Reazione dura, si valuta multa – CdS

Lautaro Martinez nelle ultime due partite, Bayern Monaco e Juventus, è stato uno dei peggiori in campo. Questo non gli ha impedito lunedì sera di festeggiare il compleanno della compagna: un qualcosa che a società e compagni non è piaciuto. Il Corriere dello Sport parla di possibile multa dall’Inter.

L’EPISODIO – Lunedì sera, all’indomani della sconfitta con la Juventus, Lautaro Martinez ha festeggiato il compleanno della compagna Agustina Gandolfo. Serata, in una delle discoteche più note di Milano in zona Parco Sempione, abbondantemente ripresa e postata sui social (non del giocatore). Una festa che stride con il momento dell’Inter e con le ultime prestazioni del numero 10, soprattutto per il gol mangiato solo davanti a Wojciech Szczesny sull’1-0 tre giorni fa. Dalla società è arrivata una profonda irritazione, rivela il Corriere dello Sport che cita una risposta sulla richiesta di multa: «Sono cose interne». Una punizione di questo tipo è comunque da tenere in considerazione. La dirigenza ha fatto sapere a Lautaro Martinez di essere delusa per il comportamento, vista la gravità della classifica e il valore della sconfitta con la Juventus. Ci si aspettava che gli sforzi dell’attaccante fossero per superare il momento no, complice anche il suo status in rosa. Per l’Inter la festa a cui ha partecipato Lautaro Martinez è una mancanza di rispetto e anche qualche compagno non ha gradito.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno