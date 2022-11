Inter-Bologna, torna Bastoni e Inzaghi cambia l’assetto in difesa – CdS

Stasera in Inter-Bologna si rivedrà Bastoni, che ha saltato la partita con la Juventus per la febbre. Il Corriere dello Sport dà due modifiche per Inzaghi in difesa rispetto a Torino.

SI CAMBIA DI NUOVO – Alessandro Bastoni è rimasto in panchina tutta la partita domenica contro la Juventus. Sabato aveva (non la prima volta in questo inizio di stagione) la febbre, situazione che lo ha debilitato e che ha portato Simone Inzaghi a non rischiarlo. Stasera in Inter-Bologna, per il Corriere dello Sport, si riprenderà il posto come braccetto di sinistra in difesa. Al suo posto all’Allianz Stadium aveva giocato Francesco Acerbi, che però non si accomoderà in panchina. A farlo sarà Stefan de Vrij, ancora una volta protagonista in negativo sui gol subiti (e quello annullato a Danilo da Silva). Con Bastoni e Acerbi completerà la difesa per Inter-Bologna Milan Skriniar.

Fonte: Corriere dello Sport