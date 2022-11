Inzaghi tiene a rapporto l’Inter prima del Bologna: criticati due atteggiamenti – CdS

Inzaghi è di nuovo sotto l’occhio della critica, a seguito della sconfitta di domenica contro la Juventus, e stasera col Bologna sarà vietato sbagliare. Anche la squadra ha però le sue responsabilità: motivo per cui ieri è andato in scena un confronto, che racconta il Corriere dello Sport.

FACCIA A FACCIA – Seduta di rifinitura alla vigilia di Inter-Bologna con confronto alla Pinetina. Ieri pomeriggio, fa sapere il Corriere dello Sport, prima dell’allenamento Simone Inzaghi ha riunito la squadra in sala video e mostrato la partita con la Juventus. L’analisi ha riguardato soprattutto i due gol subiti e gli errori commessi nella circostanza. In particolare il primo gol, dove Nicolò Barella avrebbe dovuto commettere fallo su Filip Kostic per evitare la ripartenza. Inzaghi, oltre a ribadire come non bisogna preoccuparsi di prendere un’ammonizione, ha chiesto che attenzione e concentrazione non manchino mai visto che ogni episodio può essere determinante. Poi la critica a un atteggiamento: la presunzione, perché qualcuno nella ripresa pensava che sarebbe stato facile battere la Juventus. Quindi la cattiveria, per le tante occasioni in serie non sfruttate già dal primo tempo. Stasera in Inter-Bologna ci si aspetta una reazione anche in tal senso.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno