Lukaku, si allungano i tempi… per il Belgio. Dubbio per i Mondiali – CdS

Lukaku rischia di non partecipare ai Mondiali col Belgio e in ogni caso il suo 2022 con l’Inter è finito undici giorni fa contro la Sampdoria. La nuova ricaduta sull’infortunio, scrive il Corriere dello Sport, continua a non dargli tregua.

STOP LUNGO – Il mistero legato a Romelu Lukaku ora preoccupa anche il Belgio e non solo l’Inter, annuncia il Corriere dello Sport. I postumi dell’infortunio accusato ormai settanta giorni fa, con il “risentimento alla cicatrice”, rischiano di fargli saltare i Mondiali. Il dubbio l’ha svelato ieri il commissario tecnico Roberto Martinez (vedi articolo), che domani darà la lista definitiva dei ventisei giocatori. Per rientrare nell’elenco è necessario poter partecipare a una delle tre partite dei gironi: Lukaku punta l’ultima, l’1 dicembre contro la Croazia. Le condizioni del giocatore sono un mistero e da una settimana è in Belgio monitorato dallo staff medico della nazionale. Questo però non ha risolto la situazione, tanto che in queste ore si mette in dubbio la sua convocazione per il Qatar. Lukaku, che aveva già saltato la sosta di fine settembre, con i Diables Rouges negli ultimi tredici mesi ha giocato solo ventisette minuti contro l’Olanda il 3 giugno.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona