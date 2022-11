Inter-Bologna, Inzaghi dà la prova d’appello a quasi tutti gli 11 di Torino – CdS

Inter-Bologna dovrebbe vedere quasi tutti gli stessi undici schierati da Inzaghi dal 1′ contro la Juventus domenica. Per il Corriere dello Sport ci sarà soltanto un cambio rispetto alla partita di tre giorni fa.

LE SCELTE – Simone Inzaghi dà a chi ha fallito rovinosamente l’ennesimo scontro diretto la possibilità di riscattarsi stasera in Inter-Bologna. Secondo il Corriere dello Sport l’unico cambio di formazione sarà Alessandro Bastoni al posto di Stefan de Vrij, con lo spostamento di Francesco Acerbi in mezzo (vedi articolo). L’assenza di Matteo Darmian conferma Denzel Dumfries, poco brillante nelle ultime uscite, a destra con Federico Dimarco e non Robin Gosens a sinistra. Davanti la coppia formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez, con l’altro molto deludente Joaquin Correa e il giovane Valentin Carboni in panchina. Ieri segnalato come non convocato Danilo D’Ambrosio (vedi articolo), che però per il quotidiano romano rientrerà nella distinta fra i possibili sostituti. Occasione di riscatto anche per Nicolò Barella, dopo aver volutamente evitato di fare fallo su Filip Kostic per non essere ammonito portando al primo gol della Juventus. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Bologna, secondo il Corriere dello Sport: Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport