Colombo arbitro di Inter-Bologna: oggi esordio assoluto

Colombo sarà l’arbitro di Inter-Bologna, partita della quattordicesima giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Como, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Meazza.



NIENTE PRECEDENTI – Inter-Bologna sarà la prima partita per Andrea Colombo come arbitro dei nerazzurri. È soltanto la sua ottava presenza in Serie A, con l’esordio avvenuto il 2 dicembre 2021 in Torino-Empoli. Nel corso di questa stagione ha diretto anche Sassuolo-Lecce 1-0 il 20 agosto, Juventus-Spezia 2-0 il 31 agosto, Atalanta-Cremonese 1-1 l’11 settembre e Lazio-Udinese 0-0 il 16 ottobre. Colombo è, in aggiunta, anche al suo primo incrocio col Bologna.