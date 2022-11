Inter-Bologna, Thiago Motta si affida a due ex: la probabile – TS

Inter-Bologna si sfideranno questa sera alle 20:45. Thiago Motta, per il match di San Siro, si affiderà al suo bomber Arnautovic. La probabile formazione dei felsinei secondo Tuttosport

SCELTE – Il Bologna si presenta a San Siro contro l’Inter forte di tre vittorie consecutive. Thiago Motta, per il match contro la squadra di Inzaghi si affiderà, ancora una volta, all’ex nerazzurro Marko Arnautovic nel ruolo di unica punta nel 4-2-3-1 disegnato dal tecnico. Dietro l’austriaco agiranno Orsolini, Dominguez e Vignato. A centrocampo si rivede Schouten dal 1′ in coppia con l’altro ex Medel. In difesa, di fronte a Skorupski, Lucumì e Soumaoro in mezzo con Posch a destra e Cambiaso a sinistra. Di seguito la probabile formazione.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Soumaoro, Cambiaso; Schouten, Medel; Orsolini, Dominguez, Vignato; Arnautovic.