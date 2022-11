Inter, rendimento crolla nei secondi tempi! Problema non atletico: i dati – TS

L’Inter è scivolata a -14 dal Napoli capolista. La squadra di Inzaghi tende a reggere bene il campo nei primi tempi, salvo poi crollare alla distanza. Ma il problema non sembra di natura atletica. L’analisi di Tuttosport

CROLLO – L’Inter, questa sera, riparte in campionato contro il Bologna. Per i nerazzurri, scivolati al -14 dal Napoli capolista, il compito di ripartire: l’obiettivo è quello di arrivare fra le prime quattro. Difficile, secondo Tuttosport, immaginare una rimonta scudetto vista la distanza attuale dai partenopei ed il numero di squadre (sei) che precedono la squadra in classifica. Marotta, di recente, ha criticato il rendimento della squadra in trasferta (vedi qui), ma c’è un altro dato che sorprende in questo inizio di stagione. L’Inter inizia bene le gare, ma crolla alla distanza. I dati, fra campionato e Champions League, sono inequivocabili: nei primi tempi l’Inter ha segnato 18 gol, subendone 8. Nella ripresa i gol segnati sono 17 a fronte però di ben 18 reti subite. Ed il problema, almeno dal punto di vista statistico, non sembra essere di natura atletica: la squadra di Inzaghi è seconda per chilometri percorsi in Serie A.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi