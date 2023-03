Serra: «Inter obbligata a vincere per il sogno Champions League»

Tra poco si giocherà lo scontro diretto tra Inter e Juventus Women, la possibilità di avvicinarsi in classifica è concreta. Katia Serra ne ha parlato così su La7.

CHANCE – Vincere oggi è imperativo per l’Inter, Katia Serra parla in questo modo su La7: «Chiaro che c’è il gioco delle parti, si gioca anche con la comunicazione. La Juventus è difficile darla sconfitta, lo dimostrano i dati in campionato. Anche nelle giornate storte non mollano, ma non hanno continuità nelle partite e questo è un difetto. Non giocare sempre al top delle possibilità gli ha fatto perdere tanti punti in campionato. Oggi è fondamentale per l’Inter vincere per avvicinarsi al sogno Champions League. Senza punti la Juventus già sarebbe indirizzata al secondo posto, la vittoria del campionato è difficile con la Roma».