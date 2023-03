Inter-Juventus Women, Durante sbaglia e Sembrant colpisce al 15′

Il primo tempo della sfida di campionato tra Inter Juventus Women si chiude sullo 0-1 per le bianconere. È stata decisiva la rete di Linda Sembrant a porta vuota.

SVANTAGGIO – L’Inter Women è sotto sul risultato di 0-1 in casa contro la Juventus. La partenza sprint della squadra di Rita Guarino non serve per il vantaggio. Ajara Nchout e Tabita Chawinga sprecano enormi occasioni da gol nei primi dieci minuti, almeno due nitide. La Juventus resiste all’arrembaggio iniziale e trova il gol dello 0-1 momentaneo al 15′. Il difensore bianconero Linda Sembrant ha sfruttato una respinta maldestra di Beatrix Fordos sulla traversa, spingendo la palla in rete a porta vuota. Ha aiutato anche l’errore di Francesca Durante in uscita sul calcio d’angolo battuto. Nella restante mezz’ora l’Inter ha creato solo una chance con Thogersen, rischiando di andare anche in doppio svantaggio. Durante ha salvato la porta su due tiri di Bonansea e Beerensteyn.