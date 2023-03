Juventus, favore arbitrale anche contro l’Inter Women! Gol di mano

L’Inter Women sta sfidando la Juventus femminile nella prima gara della poule scudetto. Le bianconere hanno chiuso in vantaggio il primo tempo con un gol siglato con la mano

ALTRO ERRORE – Dopo il clamoroso errore di Chiffi e del VAR in Inter-Juventus, col gol di Kostic convalidato nonostante i precedenti tocchi di mano di Rabiot e Vlahovic, un altra sfida fra i due club viene indirizzata da un pesante errore arbitrale a favore della squadra bianconera. Nella sfida fra Inter e Juventus Women, in campo adesso nella prima giornata della poule scudetto della Serie A femminile, le bianconere di Montemurro hanno chiuso il primo tempo in vantaggio con un gol di Sembrant, che ha depositato la palla in rete con un netto tocco di mano non ravvisato dalla terna arbitrale.