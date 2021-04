Serie A Femminile, si torna in campo: data e ora di Pink Bari-Inter Women

Serie A Femminile, è tempo di riprendere il cammino dopo la sosta. Il calendario nel weekend offre Pink Bari-Inter Women, partita apparentemente facile osservando la classifica e i precedenti, ma non per questo da sottovalutare

DATA E ORA – Dopo il tonfo nel Derby di Milano di campionato (vedi articolo) e soprattutto dopo la sosta, l’Inter Women di Attilio Sorbi torna in campo. E lo farà in trasferta, sul campo della Pink Bari allenata da Cristina Mitola. La partita Pink Bari-Inter Women, valida per la 18ª giornata di Serie A Femminile, è in programma domani – sabato 17 aprile 2021 – a partire dalle ore 12.30. Si tratta della settima giornata del girone di ritorno. All’andata fu netto 3-0 per la squadra nerazzurra (vedi video). La Pink Bari è il fanalino di coda della Serie A Femminile, con appena 3 punti in classifica. L’Inter Women, invece, è ottava con 18 punti. Come di consueto Inter-News.it coprirà l’evento dalle formazioni ufficiali fino al risultato finale.