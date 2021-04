Satriano, si scatena l’asta? Cinque big bussano alla porta dell’Inter

Martin Satriano, talento ventenne della Primavera dell’Inter, piace a molte big di tutta Europa. Ecco chi si contende l’uruguaiano.

TALENTO IN ERBA – Martin Satriano è uno dei migliori talenti nella Primavera dell’Inter. L’uruguaiano classe 2001 non è indifferente nemmeno ad Antonio Conte, che lo ha portato tre volte in panchina con la prima squadra. Ancora nessun minuto coi grandi, per l’attaccante ventenne, che nel frattempo ha all’attivo sette reti sotto la guida di Armando Madonna, in questa stagione.

ASTA EUROPEA – Numeri che non passano inosservati nemmeno all’estero, secondo quanto riporta il Daily Mail. Ben cinque club europei avrebbero infatti scritto il nome del Satriano sui rispettivi taccuini. Si tratta di Arsenal, Chelsea, Manchester City, PSG e RB Lipsia: tre di questi sono semifinalisti di Champions League, giusto per contestualizzare. Sono tutte squadre che, quando mettono gli occhi su talenti come l’uruguaiano nerazzurro, difficilmente sono interessati ad impostare un prestito. L’Inter non ha alcuna fretta: eventuali offerte verranno attentamente valutate, in caso di proposte monstre la separazione avverrà senza rammarico.

Fonte: David Kent – dailymail.co.uk